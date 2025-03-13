Самолет спецпосланника Трампа прибыл в Москву

Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа прибыл в Москву

Самолет спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа прибыл в Москву. Об этом свидетельствуют данные трекингового сервиса Flightradar.

Воздушное судно приземлилось в международном аэропорту Внуково.

13 марта бизнес-джет типа Gulfstream G650 вылетел из Катара в сторону Египта, где совершил разворот на север. В 9:10 по московскому времени воздушное судно находилось над территорией Турции.

В 11:50 самолет Уиткоффа был над Псковской областью.

Ранее в Белом доме объявили, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф отправится в Москву на этой неделе.