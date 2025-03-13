В Кремле пообещали проинформировать в случае встречи Уиткоффа с Путиным

Песков: Кремль проинформирует, если Путин примет Уиткоффа лично

Кремль проинформирует, если президент России Владимир Путин примет спецпосланника Белого дома по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа лично. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам Пескова, на 13 марта «запланированы определенные контакты». Официальный представитель Кремля добавил, что 12 марта помощник президента России Юрий Ушаков провел телефонные переговоры с советником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем.

«И сегодня будут контакты. Мы не будем забегать вперед. Своевременно о них проинформируем», — сообщил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также сообщил, что Уиткофф прибыл в Москву для обсуждения не только конфликта на Украине, но и российско-американских отношений.