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15:24, 13 марта 2025Мир

В Кремле назвали темы переговоров со спецпосланником Трампа

Ушаков: Уиткофф прибыл в Москву для обсуждения Украины и отношений РФ и США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Стив Уиткофф

Стив Уиткофф. Фото: Leah Millis / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Москву для обсуждения не только конфликта на Украине, но и российско-американских отношений. Об этом сообщил помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Все понимают, что Уиткофф приехал обсуждать не только ситуацию на Украине, но и российско-американские отношения, а также их дальнейшее развитие, в том числе экономический аспект», — отметил представитель Кремля.

Ранее бизнес-джет типа Gulfstream G650 вылетел из Катара в сторону России. В 11:50 самолет Уиткоффа был над Псковской областью. Воздушное судно приземлилось в международном аэропорту Внуково в 12:30.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщил, что Кремль проинформирует, если российский лидер Владимир Путин примет Уиткоффа лично.

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