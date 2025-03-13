В Кремле назвали темы переговоров со спецпосланником Трампа

Ушаков: Уиткофф прибыл в Москву для обсуждения Украины и отношений РФ и США

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Москву для обсуждения не только конфликта на Украине, но и российско-американских отношений. Об этом сообщил помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Все понимают, что Уиткофф приехал обсуждать не только ситуацию на Украине, но и российско-американские отношения, а также их дальнейшее развитие, в том числе экономический аспект», — отметил представитель Кремля.

Ранее бизнес-джет типа Gulfstream G650 вылетел из Катара в сторону России. В 11:50 самолет Уиткоффа был над Псковской областью. Воздушное судно приземлилось в международном аэропорту Внуково в 12:30.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщил, что Кремль проинформирует, если российский лидер Владимир Путин примет Уиткоффа лично.