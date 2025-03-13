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18:52, 13 марта 2025Мир

Путин поблагодарил Трампа

Путин поблагодарил Трампа за внимание к урегулированию украинского конфликта
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Президент России Владимир Путин поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за внимание к урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

«Прежде всего я хотел бы начать со слов благодарности в адрес президента Соединенных Штатов, господина Трампа, за то, что он уделяет урегулированию на Украине столько много внимания», — отметил Путин.

С таким заявлением глава государства выступил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков исключил возможность телефонного разговора между американским и российским лидерами 13 марта.

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