Путин поблагодарил Трампа за внимание к урегулированию украинского конфликта

Президент России Владимир Путин поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за внимание к урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

«Прежде всего я хотел бы начать со слов благодарности в адрес президента Соединенных Штатов, господина Трампа, за то, что он уделяет урегулированию на Украине столько много внимания», — отметил Путин.

С таким заявлением глава государства выступил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков исключил возможность телефонного разговора между американским и российским лидерами 13 марта.