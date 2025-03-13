В Кремле высказались о сроках разговора Путина и Трампа

Ушаков: Разговора Путина и Трампа 13 марта не ожидается

Телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа 13 марта не ожидается. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Сегодня — нет», — заявил помощник президента, отвечая на вопрос, возможен ли разговор лидеров в четверг.

Ушаков добавил, что стороны «пока не договаривались» о конкретных сроках переговоров.

Ранее помощник Путина допустил встречу спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с российским лидером в Москве.