В Кремле допустили встречу спецпосланника Трампа с Путиным

Ушаков: Не исключена встреча спецпосланника президента США Уиткоффа с Путиным

Не исключена встреча спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. Об этом заявил помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, передает журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

По словам помощника российского лидера, Уиткофф будет встречаться с российскими представителями «очень высокого ранга».

«Не исключено», — добавил Ушаков, отвечая на вопрос журналиста о возможности встречи спецпосланника с главой государства.

Ранее издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщило, что Путин может провести переговоры с Уиткоффом сразу после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.