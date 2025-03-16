В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Трампа

Ушаков: Встреча Путина и Трампа будет организована при необходимости

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа будет организована, как только в ней появится необходимость. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, чьи слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Мы готовимся к встрече, (…) пока идут контакты на других уровнях», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что контакт двух лидеров, в том числе и телефонный разговор, можно организовать достаточно быстро, однако про встречу конкретики пока нет.

Ранее Трамп заявил, что был бы рад разговору и встрече с Путиным. Российский лидер, в свою очередь, поблагодарил главу Белого дома за внимание к урегулированию украинского конфликта.

Кроме того, президент России сообщил, что может созвониться с американским лидером, чтобы обсудить идею перемирия на Украине. Путин подчеркнул, что Москва поддерживает идею закончить конфликт на Украине мирными средствами.