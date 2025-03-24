Стало известно о новом раунде переговоров США с Украиной после России

The Guardian: США и Украина проведут еще один раунд переговоров в Эр-Рияде

США и Украина проведут еще один раунд переговоров в Эр-Рияде после того, как американская сторона закончит встречу с российскими представителями. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

«Ожидается, что за встречей последует еще один раунд переговоров между командами США и Украины, после вчерашней встречи официальных лиц из Вашингтона и Киева», — отмечается в материале издания.

Уточняется, что американские и украинские переговорщики могут обсудить окончательное прекращение ударов по объектам гражданской и энергетической инфраструктуры, а также окончание боевых действий в Черном море.

Ранее переговоры российской и американской делегаций об урегулировании конфликта на Украине начались в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Россию на предстоящих переговорах будут представлять сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. От американской делегации будут присутствовать представитель Госдепартамента США Майкл Антон и Эндрю Пик из Совета по нацбезопасности.