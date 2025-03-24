Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:20, 24 марта 2025Мир

Стало известно о новом раунде переговоров США с Украиной после России

The Guardian: США и Украина проведут еще один раунд переговоров в Эр-Рияде
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

США и Украина проведут еще один раунд переговоров в Эр-Рияде после того, как американская сторона закончит встречу с российскими представителями. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

«Ожидается, что за встречей последует еще один раунд переговоров между командами США и Украины, после вчерашней встречи официальных лиц из Вашингтона и Киева», — отмечается в материале издания.

Уточняется, что американские и украинские переговорщики могут обсудить окончательное прекращение ударов по объектам гражданской и энергетической инфраструктуры, а также окончание боевых действий в Черном море.

Ранее переговоры российской и американской делегаций об урегулировании конфликта на Украине начались в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Россию на предстоящих переговорах будут представлять сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. От американской делегации будут присутствовать представитель Госдепартамента США Майкл Антон и Эндрю Пик из Совета по нацбезопасности.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о новом раунде переговоров США с Украиной после России

    Минобороны России заявило о нарушении Украиной договоренностей с США

    На россиянина завели дело из-за привезенного из Азии лимона

    Минобороны сообщило об атаке ВСУ по российской нефтеперекачивающей станции

    Обстановка внутри попавшего в ДТП под Симферополем автобуса попала на видео

    Проникший в Суджу ради вандализма рэпер назвал блогера-миллионника соучастником

    Россиянина заподозрили в излишнем внимании к девушке и забили толпой у боулинг-клуба

    Армения начнет процесс вступления в ЕС

    Военблогер рассказал об успехах армии России в Сумской области

    В Европе заявили об опасениях изменений статус-кво в Черном море в пользу России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше