Начались переговоры России и США по Украине

Начались переговоры делегаций России и США по урегулированию на Украине

Переговоры российской и американской делегаций об урегулировании конфликта на Украине начались в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Россию на предстоящих переговорах будут представлять сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. От американской делегации будут присутствовать представитель Госдепартамента США Майкл Антон и Эндрю Пик из Совета по нацбезопасности.

Ранее российская делегация прибыла на встречу с представителями США в гостиницу Ritz-Carlton. Отмечается, что переговоры пройдут в закрытом формате, фото- и видеосъемка запрещены. Сотрудники Службы госбезопасности Саудовской Аравии просят журналистов и других гостей покинуть территорию отеля.

19 марта Советник главы Белого дома Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц анонсировал встречу технических групп России и США в Эр-Рияде для обсуждения реализации частичного прекращения огня.