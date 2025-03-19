Белый дом анонсировал переговоры России и США по прекращению огня на Украине

Советник Трампа Уолтц: Технические группы РФ и США встретятся в Эр-Рияде

Технические группы России и США встретятся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд в ближайшие дни, чтобы обсудить реализацию частичного прекращения огня. Об этом сообщил советник главы Белого дома Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц по итогам телефонного разговора с помощником российского лидера по международным делам Юрием Ушаковым в своем аккаунте социальной сети Х.

«Сегодня я провел беседу со своим российским коллегой Юрием Ушаковым и мы договорились о том, что наши технические группы встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни, чтобы сосредоточиться на реализации и расширении частичного прекращения огня, которого президент Трамп добился по итогам переговоров с Россией», — отметил представитель Белого дома.

Ранее Кремль сообщил, что Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Отмечается, что Путин сразу дал российским военным соответствующую команду.

Однако после разговора президентов России и США Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Краснодарский край в ночь на среду, 19 марта. В результате из-за падения обломков беспилотников загорелась нефтебаза в городе Кропоткин. Работу предприятия остановили, сотрудников эвакуировали. О пострадавших не сообщается.