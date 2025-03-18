Путин приказал военным прекратить удары по энергетике Украины на 30 дней

Путин приказал прекратить удары по энергообъектам Украины на 30 дней

Президент России Владимир Путин поддержал идею главы Белого дома Дональда Трампа о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Путин сразу дал российским военным соответствующую команду.

13 марта Путин заявил, что Москва согласна с предложением Вашингтона о прекращении огня сроком на 30 дней. Однако глава государства подчеркнул, что необходимо решить ряд нюансов, среди которых присутствие украинских войск на территории Курской области.