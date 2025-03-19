ВСУ атаковали нефтебазу в российском городе

Mash: ВСУ атаковали нефтебазу в Кропоткине в Краснодарском крае

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали нефтебазу в городе Кропоткин в Краснодарском крае, сообщает Telegram-канал Mash. В публикации уточняется, что прозвучали по меньшей мере три взрыва.

«На месте падения обломков на территории предприятия пожар — горят части сбитого дрона», — отмечается в сообщении.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе, который возник в результате атаки ВСУ, полностью ликвидировали. Площадь пожара, по его словам, составила более тысячи квадратов, ему присвоили четвертый ранг опасности.

До этого стало известно о мощных взрывах в Новокуйбышевске Самарской области. Отмечается, что один из дронов был сбит на подлете к НПЗ.