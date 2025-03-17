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13:08, 17 марта 2025Россия

Возникший три дня назад после атаки ВСУ пожар на нефтезаводе в Туапсе ликвидировали

Краснодарский губернатор Кондратьев: Пожар на НПЗ в Туапсе ликвидировали
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в городе Туапсе Краснодарского края, который возник три дня назад в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), полностью ликвидировали. Об этом сообщил губернатор российского региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

«Пожар на нефтекомплексе в Туапсе полностью ликвидирован. Благодарен сотрудникам МЧС и всем, кто беспрерывно больше трех суток боролся с огнем», — написал Кондратьев.

Площадь пожара, по его словам, составила более тысячи квадратов, ему присвоили четвертый ранг опасности. В тушении огня принимали участие 188 сотрудников пожарной службы и 55 единиц техники.

Пожар на нефтебазе в Туапсе начался в ночь на пятницу, 14 марта. Тогда там загорелся резервуар с бензином, огонь попал на видео. Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко уточнял, что угрозы разлива нефтепродуктов и сопутствующего ущерба экологии нет.

ЖЗЛ
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