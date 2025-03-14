Крупный пожар произошел на нефтекомплесе в Туапсе

В Туапсе в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелся нефтекомплекс, площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
«По предварительным данным, пострадавших нет. В тушении огня задействован 121 человек и 39 единиц техники», — написал Кондратьев. Он добавил, что на месте происшествия находится глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.
Ранее сообщалось, что украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали нефтебазу в Туапсе. Местные жители слышали около десяти громких взрывов раздались в районе местного нефтеперерабатывающего завода примерно в 2:55.