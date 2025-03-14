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03:43, 14 марта 2025Россия

Украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Туапсе

Shot: Украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Туапсе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали нефтебазу в Туапсе. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

Отмечается, что местные жители слышали около десяти громких взрывов раздались в районе местного нефтеперерабатывающего завода примерно в 2:55. После этого в городе сработала тревожная сирена, а в районе предприятия началось возгорание.

В ночь на 13 марта Вооруженные силы Украины выпустили по России десятки дронов, атаковав шесть регионов. 77 БПЛА были перехвачены над Брянской, Калужской, Воронежской, Курской, Ростовской и Белгородской областями. Вечером 12 марта сообщалось, что над Брянской, Ростовской, Калужской и Белгородской областями сбиты 14 беспилотников ВСУ.

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