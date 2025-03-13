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07:09, 13 марта 2025Россия

Украина выпустила по России десятки беспилотников

Минобороны: Силы ПВО уничтожили 77 дронов над шестью регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В ночь на четверг, 13 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили десятки беспилотников по шести регионам России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Всего за ночь над Россией силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 77 беспилотников. Как уточнили в Минобороны, попытки атаки были предприняты в период с 20:00 12 марта до 6:36 13 марта.

Больше всего летательных аппаратов — 30 дронов — перехватили над Брянской областью. Еще 25 дронов сбили над Калужской областью, по шесть — над Воронежской и Курской областями, по пять —над Ростовской и Белгородской областями.

Вечером 12 марта сообщалось, что над Брянской, Ростовской, Калужской и Белгородской областями сбиты 14 беспилотников ВСУ. Пять беспилотников были сбиты над Брянской и Ростовской областями, три — над территорией Калужской области, еще один — над территорией Белгородской области.

ЖЗЛ
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