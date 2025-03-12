Над российскими регионами сбили 14 беспилотников ВСУ

МО: Над Брянской, Ростовской, Калужской и Белгородской областями сбили 14 дронов

Над Брянской, Ростовской, Калужской и Белгородской областями сбиты 14 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили дроны в период с 20:00 до 22:30 по московскому времени. В ведомстве уточнили, что по пять беспилотников были сбиты над Брянской и Ростовской областями, три — над территорией Калужской области, еще один — над территорией Белгородской области.

Вечером 12 марта Калужская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как рассказал губернатор российского региона Владислав Шапша, силы ПВО сбили два дрона в Дзержинском районе. На месте происшествия работает оперативная группа. Предварительно, пострадавших нет.