Беспилотники попытались атаковать российский регион

Губернатор Шапша: В Калужской области уничтожены два беспилотника

Калужская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два дрона в Дзержинском районе. По словам главы области, сейчас на месте происшествия работает оперативная группа. Предварительно, пострадавших нет.

Утром во вторник, 11 марта, Минобороны сообщало, что за ночь над регионами России перехватили 337 беспилотников, затем эта цифра возросла до 343. Больше всего летательных аппаратов — 126 — сбили над Курской областью, свыше сотни дронов летели на Москву.