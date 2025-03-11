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14:40, 11 марта 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности о самой массированной с начала СВО атаке ВСУ на Россию

Минобороны России: За ночь обнаружили и сбили 343 украинских беспилотника
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

В ночь на вторник, 11 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России 343 беспилотника. Подробности о самой массированной атаке дронов с начала специальной военной операции журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что в том числе шесть ударных летательных аппаратов перехватили в районе Курской атомной электростанции (АЭС), которая расположена в городе Курчатов.

«В результате падения на объекты жилой и экономической инфраструктуры подавленных и фрагментов сбитых украинских БПЛА имеются погибшие и раненые мирные жители», — говорится в сообщении ведомства.

Утром 11 марта Минобороны сообщало, что за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 337 беспилотников. Больше всего летательных аппаратов — 126 — сбили над Курской областью, свыше сотни дронов летели на Москву. Под удар также попали Липецкая, Брянская, Белгородская, Рязанская, Калужская, Орловская, Воронежская и Нижегородская области. В Подмосковье жертвами атак БПЛА стали три человека.

ЖЗЛ
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