Силы ПВО сбили сотни украинских БПЛА за ночь

Силы ПВО сбили 337 украинских беспилотников в ночь на 11 марта

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 11 марта сбили 337 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией России. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Отмечается, что 91 дрон был ликвидирован в Подмосковье, 126 — в Курской области, 38 — в Брянской области, 25 — Белгородской области, 22 — Рязанской области.

Кроме того, над Калужской областью сбили 10 беспилотников, над Липецкой областью — восемь, над Воронежской областью — шесть и над Нижегородской областью — три БПЛА.

Утром 11 марта стало известно, что силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны в Раменском городском округе ликвидировали шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву.