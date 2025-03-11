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08:26, 11 марта 2025Россия

Силы ПВО сбили сотни украинских БПЛА за ночь

Силы ПВО сбили 337 украинских беспилотников в ночь на 11 марта
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 11 марта сбили 337 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией России. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Отмечается, что 91 дрон был ликвидирован в Подмосковье, 126 — в Курской области, 38 — в Брянской области, 25 — Белгородской области, 22 — Рязанской области.

Кроме того, над Калужской областью сбили 10 беспилотников, над Липецкой областью — восемь, над Воронежской областью — шесть и над Нижегородской областью — три БПЛА.

Утром 11 марта стало известно, что силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны в Раменском городском округе ликвидировали шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву.

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