В Подмосковье ликвидировали шесть БПЛА

Собянин: Силами ПВО ликвидированы шесть летевших к Москве БПЛА

Силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны в Раменском городском округе ликвидировали шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Отмечается, что на месте падения обломков, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. На месте работают специалисты.

В конце января в Подмосковье также была отражена атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили дроны в городском округе Коломна и Раменском городском округе. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.