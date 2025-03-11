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04:44, 11 марта 2025Россия

В Подмосковье ликвидировали шесть БПЛА

Собянин: Силами ПВО ликвидированы шесть летевших к Москве БПЛА
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны в Раменском городском округе ликвидировали шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Отмечается, что на месте падения обломков, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. На месте работают специалисты.

В конце января в Подмосковье также была отражена атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили дроны в городском округе Коломна и Раменском городском округе. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

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