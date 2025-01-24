Собянин сообщил о сбитых БПЛА в городских округах Коломна и Раменский

Мэр Собянин: В Коломне и Раменском ПВО сбили летевшие на Москву БПЛА

В Подмосковье отражена атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили дроны в городском округе Коломна и Раменском городском округе. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

18 ноября Собянин сообщал о сбитых дронах в Раменском и Павлово-Посадском городских округах. До этого массированный налет БПЛА на столичный регион фиксировался 10 ноября, тогда при подлете к столице были сбиты 32 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ).