Собянин сообщил о 32 летевших на Москву беспилотниках

Собянин: средства ПВО уничтожили 32 вражеских БПЛА

Система противовоздушной обороны (ПВО) России сбила на подлете к столице 32 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram.

«Силами ПВО было сбито еще семь беспилотников ВСУ в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна. На данный момент уничтожено 32 БПЛА, летевших на Москву», — заявил мэр.

Ранее Собянин сообщал об уничтожении 22 беспилотников, направляющихся в строну Москвы.

Из-за атак БПЛА на Московский регион аэропорты Домодедово и Жуковский ввели ограничения на прием и вылет самолетов. Полеты были ограничены для обеспечения дополнительных мер безопасности.