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09:40, 10 ноября 2024Россия

Собянин сообщил о 22 летевших к Москве беспилотниках

Собянин: система ПВО сбила 22 летевших к Москве БПЛА
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) России сбила на подлете к столице 22 беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом он написал в своем Telegram.

«При отражении атаки вражеских беспилотников сбито еще пять штук в городских округах Раменское и Домодедово», — заявил он, уточнив, что всего за последние часы было сбито 22 дрона.

Из-за атак беспилотников на Московский регион аэропорты Домодедово и Жуковский ввели ограничения на прием и вылет самолетов. Полеты были ограничены для обеспечения дополнительных мер безопасности.

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