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08:38, 18 ноября 2024Россия

Силы ПВО за ночь сбили почти 60 беспилотников над территорией России

Минобороны: над пятью регионами России за ночь сбили почти 60 дронов ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на понедельник, 18 ноября, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили почти 60 беспилотных летательных аппаратов в небе над Россией. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

В общей сложности 59 украинских дронов самолетного типа попытались атаковать пять регионов. Больше всего — 45 беспилотников — было уничтожено над территорией Брянской области, шесть — над Курской областью, по три — над Белгородской и Тульской областями. Еще два БПЛА сбили над территорией Московской области.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника в Раменском городском округе. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. Позднее Собянин рассказал, что еще один БПЛА был сбит в Павлово-Посадском городском округе.

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