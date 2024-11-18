Силы ПВО за ночь сбили почти 60 беспилотников над территорией России

Минобороны: над пятью регионами России за ночь сбили почти 60 дронов ВСУ

В ночь на понедельник, 18 ноября, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили почти 60 беспилотных летательных аппаратов в небе над Россией. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

В общей сложности 59 украинских дронов самолетного типа попытались атаковать пять регионов. Больше всего — 45 беспилотников — было уничтожено над территорией Брянской области, шесть — над Курской областью, по три — над Белгородской и Тульской областями. Еще два БПЛА сбили над территорией Московской области.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника в Раменском городском округе. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. Позднее Собянин рассказал, что еще один БПЛА был сбит в Павлово-Посадском городском округе.