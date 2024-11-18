Собянин сообщил об уничтожении беспилотника в Раменском городском округе

Собянин: в Раменском городском округе отражена атака летевшего к Москве БПЛА

Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Ранее, 10 ноября, силы ПВО Министерства обороны России за несколько часов уничтожили 32 беспилотника в Московской области. Атака стала крупнейшей с начала российской специальной военной операции на Украине. Система ПВО сработала в Раменском городском округе, Домодедово и Коломне. В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин подчеркнул, что ответом России на атаку ВСУ на Москву является наступление в зоне СВО.