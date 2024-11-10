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13:23, 10 ноября 2024Россия

В России заявили об ответе на крупнейшую с начала СВО атаку беспилотников на Москву

Депутат Заварзин: ответ РФ на атаку ВСУ на Москву — наступление в зоне СВО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)
Член комитета Государственной Думы РФ по обороне Виктор Заварзин

Член комитета Государственной Думы РФ по обороне Виктор Заварзин. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Ответ России на крупнейшую с начала специальной военной операции (СВО) атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву — это наступление по всем фронтам, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. О действиях Москвы депутат сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Наш ответ ясен. Мы все сбиваем. У них это последние конвульсивные вздохи. [Дональд] Трамп пришел к власти [в США], там особой поддержки нет. Они (ВСУ — прим. «Ленты.ру») сейчас бросают все оставшиеся свои эти дела. Конечно, [президент США Джо] Байден там еще будет своим так называемым аппаратом поддерживать. Но у нас разработаны все средства. ПВО работают», — рассказал Заварзин.

Депутат отметил, что позиция Россия остается неизменной: отследить все украинские дроны и уничтожить.

Наш ответ: у нас идет хорошее наступление по всем направлениям, в Курской области у нас идут успехи. Идет заключение, мое личное суждение. Поэтому сейчас [президент Украины Владимир] Зеленский уже не знает, что делать, поэтому они все бросают

Виктор Заварзинчлен комитета Госдумы по обороне

В воскресенье, 10 ноября, силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России за несколько часов уничтожили 32 беспилотника в Московской области. Атака стала крупнейшей с начала СВО. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о первых сбитых дронах в 8:47 мск. Система ПВО сработала в Раменском городском округе, Домодедово и Коломне.

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