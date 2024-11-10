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11:47, 10 ноября 2024Россия

Десятки беспилотников пытались ударить по Москве. Атака стала крупнейшей с начала СВО

Женщина пострадала в Подмосковье в результате крупнейшей с начала СВО атаки БПЛА
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России за несколько часов уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Московской области. Атака стала крупнейшей с начала специальной военной операции (СВО).

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о первых сбитых 10 ноября дронах в 8:47 мск. Система ПВО сработала в Раменском городском округе, Домодедово и Коломне.

В результате атаки пострадала женщина

В Раменском городском округе в результате атаки пострадала 52-летняя жительница — с ожогами лица, шеи и рук ее доставили в больницу. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Состояние средней тяжести, сейчас она в реанимации. Обязательно быстро окажем всю необходимую помощь

Андрей Воробьевгубернатор Московской области

Также, по его словам, после падения обломков беспилотников загорелись два дома в поселке Становое.

На фоне атак три международных аэропорта в Московском регионе — Домодедово, Шереметьево и Жуковскийвводили временные ограничения на прием и отправку рейсов.

Украина также атаковала Белгородскую и Орловскую области

Помимо Московской области, украинские БПЛА были сбиты в Белгородской, Орловской, Калужской, Брянской и Тульской областях.

В Орловской области в воскресенье, 10 ноября, уничтожено десять беспилотников. Губернатор Андрей Клычков сообщил, что в результате работы российской ПВО повреждений на земле и пострадавших нет. «Наши доблестные силы ПВО продолжают круглосуточное дежурство, надежно защищая небо над Орловщиной», — написал глава региона в Telegram.

Кадр: Telegram-канал Mash

Белгородская область за последние сутки подверглась массированной атаке беспилотниками и боеприпасами, пострадали несколько человек, еще один погиб.

В Брянской области силы ПВО обнаружили и уничтожили 14 БПЛА, произошло возгорание нежилых строений. Атака украинских дронов отражена и в Тульской области.

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