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10:11, 10 ноября 2024Россия

Росавиация ввела временные ограничения полетов в Шереметьево

Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Шереметьево
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Росавиация ввела временные ограничения на работу международного аэропорта Шереметьево утром 10 ноября. Об этом сообщает «Коммерсантъ» в своем Telegram-канале.

«Введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнули в ведомстве. Как сообщается, ограничения начали действовать с 9:45 ноября.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) России сбила на подлете к столице 32 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). БПЛА ВСУ были сбиты в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна.

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