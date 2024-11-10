Один человек пострадал при атаке беспилотников в Московской области

Воробьев сообщил об одном пострадавшем при атаке БПЛА в Подмосковье

Один человек пострадал в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram.

Он уточнил, что от осколков дронов пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали с ожогами лица, шеи и рук. «Состояние средней тяжести, сейчас она в реанимации. Обязательно быстро окажем всю необходимую помощь», — написал Воробьев.

Губернатор добавил, что после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое Раменского городского округа.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице было уничтожено 32 дрона.

