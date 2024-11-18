Собянин сообщил об еще одном сбитом беспилотнике

Собянин: еще один БПЛА был сбит в Павлово-Посадском городском округе

Силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны в Павлово-Посадском городском округе сбит еще один беспилотник, летевший на российскую столицу Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Других деталей он не привел.

Ранее Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника в Раменском городском округе. По предварительным данным, в результате никто не пострадал, разрушений нет.

10 ноября силы ПВО Министерства обороны России за несколько часов уничтожили 32 беспилотника в Московской области. Атака стала крупнейшей с начала российской специальной военной операции на Украине. Система ПВО сработала в Раменском городском округе, Домодедово и Коломне.