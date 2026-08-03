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15:06, 3 августа 2026 (обновлено: 15:11, 3 августа 2026)Моя страна

В России создали прототип вакцины от самого распространенного рака

Гинцбург: Центр Гамалеи разработал прототип вакцины от немелкоклеточного рака легких
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Max Acronym / Shutterstock / Fotodom

Российские ученые из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи разработали прототип онковакцины против немелкоклеточного рака легких. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель центра Александр Гинцбург.

По его словам, речь идет о самом распространенном типе рака легких, который чаще всего диагностируют у курильщиков.

«Есть прототип вакцины от немелкоклеточного рака легких. Это самый распространенный вид рака, потому что он в первую очередь поражает курильщиков», — сообщил Гинцбург.

Он также отметил, что ученые центра не ограничиваются одним направлением. Сейчас специалисты работают над созданием онковакцин и против других видов злокачественных опухолей. Все новые разработки основаны на технологии, которая ранее легла в основу вакцины от меланомы «Неоонковак».

Сейчас в России идет развитие отечественных технологий в области лечения рака сразу по нескольким направлениям. Так, ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что агентство готовится выпустить два препарата для терапии глиобластомы — одной из самых агрессивных опухолей головного мозга.

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