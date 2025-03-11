Собянин заявил о ликвидации 74 дронов ВСУ на подлете к Москве

За ночь средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбито 74 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву. Сбиты на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников. Спасибо силам ПВО ВКС МО за отличную работу Сергей Собянин мэр Москвы

В результате атаки одного человека спасти не удалось. Еще шестеро, включая ребенка, получили ранения в городе Видное и селе Ям, входящем в состав города Домодедово. Предположительно, погибшим оказался охранник на предприятии в «Мираторге».

Беспилотники, которые пытались атаковать Москву, могли запускать из Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей. Уточняется, что дроны следовали к столице группами по 6-12 беспилотников. Это было сделано для того, чтобы в моменте ПВО не успевали справляться.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Над Московской областью сбили 91 дрон ВСУ

Над Подмосковьем удалось сбить 91 вражеский беспилотник. Такое число назвали в Минобороны России.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ВСУ начали атаковать около четырех часов утра. По его словам, обломки БПЛА упали на многоквартирный дом в Раменском. На фото, опубликованных главой региона, видны сгоревшие автомобили, сильно поврежденный балкон квартиры многоэтажного жилого дома, а также пожар на дачном участке.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В результате повреждено семь квартир с 19 по 22 этаж. Как уточнил Воробьев, из дома были эвакуированы 12 человек, среди которых трое детей. Пострадавшим оказали помощь на месте.

«Все оперативные службы работают сейчас там, где нужна помощь людям», — отметил глава региона.

Он также сообщил, что сообщения о дронах поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.

Всего над территорией России за ночь сбили 377 вражеских беспилотников

Как отметили в Минобороны, атака была самой массовой в 2025 году. По информации ведомства, 126 беспилотников ликвидировали над территорией Курской области, 38 — над территорией Брянской области, 25 — над территорией Белгородской области, 22 дрона — над территорией Рязанской области, 10 — над территорией Калужской области.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Еще 8 дронов сбили над территорией Липецкой области. Такое же количество устройств ликвидировали над территорией Орловской области. 6 беспилотников сбили над территорией Воронежской области и 3 — над территорией Нижегородской области.