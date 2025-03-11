Сотрудник «Мираторга» погиб при атаке БПЛА под Москвой

Один сотрудник «Мираторга» погиб в подмосковном Домодедово при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Эту информацию подтвердили в компании, передает РИА Новости.
Как уточнили в компании, на парковке предприятия произошел пожар. По данным телеканала «360», повреждения также получили около 20 автомобилей.
Telegram-канал «Осторожно, Москва» утверждает, что погибший работал охранником на предприятии в «Мираторге».
Всего в ночь на вторник, 11 марта, силы ПВО сбили 69 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что на юге города из-за падения обломков была незначительно повреждена кровля дома.
Над Московской областью, как сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев, было ликвидировано 60 дронов.