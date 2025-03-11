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08:15, 11 марта 2025Россия

Сотрудник «Мираторга» погиб при атаке БПЛА под Москвой

В «Мираторге» подтвердили, что один сотрудник погиб в Домодедово при атаке БПЛА
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Один сотрудник «Мираторга» погиб в подмосковном Домодедово при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Эту информацию подтвердили в компании, передает РИА Новости.

Как уточнили в компании, на парковке предприятия произошел пожар. По данным телеканала «360», повреждения также получили около 20 автомобилей.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» утверждает, что погибший работал охранником на предприятии в «Мираторге».

Всего в ночь на вторник, 11 марта, силы ПВО сбили 69 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что на юге города из-за падения обломков была незначительно повреждена кровля дома.

Над Московской областью, как сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев, было ликвидировано 60 дронов.

ЖЗЛ
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