Сотрудник «Мираторга» погиб при атаке БПЛА под Москвой

В «Мираторге» подтвердили, что один сотрудник погиб в Домодедово при атаке БПЛА

Один сотрудник «Мираторга» погиб в подмосковном Домодедово при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Эту информацию подтвердили в компании, передает РИА Новости.

Как уточнили в компании, на парковке предприятия произошел пожар. По данным телеканала «360», повреждения также получили около 20 автомобилей.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» утверждает, что погибший работал охранником на предприятии в «Мираторге».

Всего в ночь на вторник, 11 марта, силы ПВО сбили 69 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что на юге города из-за падения обломков была незначительно повреждена кровля дома.

Над Московской областью, как сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев, было ликвидировано 60 дронов.