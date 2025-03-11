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07:09, 11 марта 2025Россия

Собянин заявил об отражении атаки 69 летевших на Москву беспилотников

Мэр Собянин: Силы ПВО сбили 69 беспилотников, летевших на Москву
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

По последним данным, сбиты 69 беспилотных летательных аппаратов, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны на данный момент сбито 69 вражеских беспилотников, летевших на Москву. Соответствующие службы работают на месте», — сообщил градоначальник.

Ранее мэр сообщал о 65 ликвидированных за ночь украинских дронов и сообщал, что силы ПВО отражают массовую атаку на Москву. На юге Москвы из-за падения обломков была незначительно повреждена кровля дома.

В ночь на вторник, 11 марта, также сообщалось об атаках на Рязанскую и Владимирскую области. Также жители Курска и города-спутника Курской АЭС Курчатова сообщали о звуках взрывов.

ЖЗЛ
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