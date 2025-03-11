Украина пыталась ударить по Владимирской области

Губернатор Авдеев: Дроны ВСУ атаковали Владимирскую область, разрушений нет

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Владимирскую область. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев в Telegram-канале.

«На территории Владимирской области в настоящий момент силами ПВО подавлен один беспилотник. Никаких последствий и разрушений нет», — написал Авдеев. Он пообещал, что сообщит другие подробности ситуации позднее.

Помимо Владимирской области, ночью беспилотники пытались атаковать Москву — в сторону города летели 69 беспилотников, их сбили средства противовоздушной обороны (ПВО). На месте работают сотрудники оперативных служб.

В ночь на вторник, 11 марта, также сообщалось о попытках атак на Рязанскую область — там прогремело пять взрывов. Также жители Курска и города-спутника Курской АЭС Курчатова сообщали о звуках взрывов.