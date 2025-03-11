Над российским городом прогремели десять взрывов

Shot: Над Рязанью прогремели от 10 до 17 взрывов

Над Рязанью прогремели минимум десять взрывов. Очевидцы сообщили, что сбиты несколько украинских беспилотников. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Местные жители сообщили, что слышали от 10 до 17 взрывов над городом в районе Дягилево. Над городом сработала система ПВО. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее в сети появились кадры уничтожения автомобилей с бойцами ВСУ при попытке побега из Суджи в Сумскую область. Как отмечал военблогер Юрий Подоляка, ночью во время боев за Суджу у противника не было «желающих» въехать в город.

9 марта сообщалось, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины направили более 130 беспилотников для атаки территории Белгородской области.