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04:28, 11 марта 2025Россия

Над российским городом прогремели десять взрывов

Shot: Над Рязанью прогремели от 10 до 17 взрывов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Над Рязанью прогремели минимум десять взрывов. Очевидцы сообщили, что сбиты несколько украинских беспилотников. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Местные жители сообщили, что слышали от 10 до 17 взрывов над городом в районе Дягилево. Над городом сработала система ПВО. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее в сети появились кадры уничтожения автомобилей с бойцами ВСУ при попытке побега из Суджи в Сумскую область. Как отмечал военблогер Юрий Подоляка, ночью во время боев за Суджу у противника не было «желающих» въехать в город.

9 марта сообщалось, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины направили более 130 беспилотников для атаки территории Белгородской области.

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