ВСУ послали 130 БПЛА на территорию Белгородской области за сутки

Гладков: За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 130 беспилотниками

Вооруженные силы Украины (ВСУ) послали более 130 БПЛА для атаки территории Белгородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В частности, в Белгородском районе по населенным пунктам, уточнил губернатор, было выпущено 10 боеприпасов в ходе одного обстрела и совершены атаки 11 беспилотниками, из которых четыре сбиты системой ПВО. В результате атаки были повреждены два частных дома и автомобиль, добавил он.

Дома, постройки и автомобили также пострадали в Валуйском муниципальном округе, Волоконовском районе, Грайворонском муниципальном округе, Краснояружском районе, Чернянском районе, Шебекинском муниципальном округе, перечислил Гладков.

8 марта ВСУ также обстреляли жилые дома в Курской области на фоне штурма Суджи армией России.

