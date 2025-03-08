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17:19, 8 марта 2025Россия

ВСУ обстреляли жилые дома в Курской области на фоне штурма Суджи армией России

Хинштейн: ВСУ обстреляли жилые дома в селе Махов Колодезь
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Махов Колодезь Курской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram.

По его словам, в результате повреждения получили 14 жилых домов, у которых посечены фасады и выбиты окна.

Атака ВСУ на село произошла на фоне штурма российскими войсками города Суджа, начавшегося днем 8 марта.

Ранее Хинштейн сообщил, что в селе Гирьи в результате атаки дронов ВСУ пострадали мужчина и женщина. Их госпитализировали с осколочными ранениями.

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