ВСУ обстреляли жилые дома в Курской области на фоне штурма Суджи армией России

Хинштейн: ВСУ обстреляли жилые дома в селе Махов Колодезь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Махов Колодезь Курской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram.

По его словам, в результате повреждения получили 14 жилых домов, у которых посечены фасады и выбиты окна.

Атака ВСУ на село произошла на фоне штурма российскими войсками города Суджа, начавшегося днем 8 марта.

Ранее Хинштейн сообщил, что в селе Гирьи в результате атаки дронов ВСУ пострадали мужчина и женщина. Их госпитализировали с осколочными ранениями.