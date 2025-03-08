«Противник ошеломлен и местами уже бежит». Армия России начала штурм Суджи. Ей противостоят элитные войска ВСУ

ВС России начали штурм Суджи в Курской области

Российская армия начала штурм Суджи Курской области. По данным Telegram-канала, бои в городе начала группа Аида спецназа «Ахмат», 30-й мотострелковый полк и подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Кроме того, в воздухе работают беспилотники группы Моисея.

Кроме того, в Telegram-канале группы Аида сообщается, что сразу на нескольких направлениях совместно со смежными подразделениями наступают отряды Питерского, Горца, Хохла, Пресса и Каштана, спецназа «Ахмат».

Военблогеры отмечают, что атака началась внезапно благодаря использованию подземных коммуникаций. Минобороны России на момент написания материала информацию не комментировало.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военблогер раскрыл подробности начале штурма Суджи

Российские войска начали штурм Суджи Курской области, атаковав сразу с нескольких направлений. Первые подробности операции раскрыл военный блогер Юрий Подоляка. По его словам, внезапная атака армии России буквально ошеломила бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), часть которых пустилась в бегство или сдалась.

Противник, конечно, сегодняшним нашим концентрированным ударом сразу с нескольких направлений ошеломлен и местами уже бежит (и даже сдается) Юрий Подоляка военный блогер

Подоляка добавил, что российские войска проникли в город с нескольких сторон. При этом он подчеркнул, что 8 марта освободить Суджу вряд ли получится, однако есть все возможности сломить сопротивление ВСУ.

В этот же день утром о начале наступления на Суджу сообщил военкор Евгений Поддубный. «Судя по всему в финальную стадию переходит операция по освобождению Курской области», — предположил он.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российским военным противостоят элитные войска ВСУ

Источник ТАСС в силовых структурах также рассказал, что российские военные продолжают продвижение и упорные бои в Суджанском районе. Собеседник агентства отметил, что сражения идут в лесных массивах на юге района. Также известно, что военным ВС РФ противостоят элитные штурмовые подразделения ВСУ.

Накануне, 7 марта, военкоры сообщали, что ВС России прорвали фронт в районе государственной границы в Курской области. По их данным, за несколько дней российские войска продвинулись более чем на пять километров.

По данным американского издания The New York Post, которое пообщалось с украинскими военными, подразделения ВСУ могут быть выведены из Курской области в течение двух недель. Так, после приостановки передачи Украине разведданных из США ВС России добились продвижения в российском регионе. Кроме того, увеличилась интенсивность атак позиций ВСУ. Отмечается, что вылазка украинских войск в Курскую область находится «на грани срыва». По словам собеседников газеты, в ближайшие две недели украинская армия может отказаться от операции, «сославшись на ограниченный доступ в регион и из него».