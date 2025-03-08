Российская армия начала штурм Суджи Курской области. По данным Telegram-канала, бои в городе начала группа Аида спецназа «Ахмат», 30-й мотострелковый полк и подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Кроме того, в воздухе работают беспилотники группы Моисея.
Кроме того, в Telegram-канале группы Аида сообщается, что сразу на нескольких направлениях совместно со смежными подразделениями наступают отряды Питерского, Горца, Хохла, Пресса и Каштана, спецназа «Ахмат».
Военблогеры отмечают, что атака началась внезапно благодаря использованию подземных коммуникаций. Минобороны России на момент написания материала информацию не комментировало.
Военблогер раскрыл подробности начале штурма Суджи
Российские войска начали штурм Суджи Курской области, атаковав сразу с нескольких направлений. Первые подробности операции раскрыл военный блогер Юрий Подоляка. По его словам, внезапная атака армии России буквально ошеломила бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), часть которых пустилась в бегство или сдалась.
Противник, конечно, сегодняшним нашим концентрированным ударом сразу с нескольких направлений ошеломлен и местами уже бежит (и даже сдается)
Подоляка добавил, что российские войска проникли в город с нескольких сторон. При этом он подчеркнул, что 8 марта освободить Суджу вряд ли получится, однако есть все возможности сломить сопротивление ВСУ.
В этот же день утром о начале наступления на Суджу сообщил военкор Евгений Поддубный. «Судя по всему в финальную стадию переходит операция по освобождению Курской области», — предположил он.
Российским военным противостоят элитные войска ВСУ
Источник ТАСС в силовых структурах также рассказал, что российские военные продолжают продвижение и упорные бои в Суджанском районе. Собеседник агентства отметил, что сражения идут в лесных массивах на юге района. Также известно, что военным ВС РФ противостоят элитные штурмовые подразделения ВСУ.
Накануне, 7 марта, военкоры сообщали, что ВС России прорвали фронт в районе государственной границы в Курской области. По их данным, за несколько дней российские войска продвинулись более чем на пять километров.
По данным американского издания The New York Post, которое пообщалось с украинскими военными, подразделения ВСУ могут быть выведены из Курской области в течение двух недель. Так, после приостановки передачи Украине разведданных из США ВС России добились продвижения в российском регионе. Кроме того, увеличилась интенсивность атак позиций ВСУ. Отмечается, что вылазка украинских войск в Курскую область находится «на грани срыва». По словам собеседников газеты, в ближайшие две недели украинская армия может отказаться от операции, «сославшись на ограниченный доступ в регион и из него».