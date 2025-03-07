В США заявили о возможном выводе ВСУ из Курской области

NYP: ВСУ могут вывести из Курской области в течение двух недель

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут быть выведены из Курской области в течение двух недель. Об этом сообщило американское издание The New York Post (NYP) со ссылкой на украинских военных.

Отмечается, что после приостановки передачи Украине разведданных из США Российская армия добилась продвижения в Курской области, а также увеличилась интенсивность атак позиций ВСУ. По словам украинских военных, в ближайшие две недели Киев может отказаться от курской операции, «сославшись на ограниченный доступ в регион и из него».

«Взятие Суджи — это достижение, определенная демонстрация силы и возможностей. Это действительно дало что-то в долгосрочной перспективе? Как мы видим — нет», — подчеркнул заместитель командира дивизиона радиоэлектронной борьбы 15-й артиллерийской разведывательной бригады Александр Кабанов в беседе с NYP.

7 марта стало известно о скором окружении украинского гарнизона в Судже — уже сейчас российские войска держат под огневым контролем единственную транспортную артерию, связывающую райцентр с территорией Украины.