ВС России прорвали фронт ВСУ и достигли госграницы в Курской области

Вооруженные силы (ВС) России прорвали фронт в районе государственной границы в Курской области. По информации военкоров, российские военнослужащие всего за несколько дней продвинулись более чем на пять километров на этом участке фронта. Это угрожает котлом подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшимся в приграничный российский регион в районе Суджи.

ВС России разрезали плацдарм ВСУ в Курской области

Как стало известно военкорам, российские войска изолировали основную часть плацдарма противника в Курской области, прорвавшись к государственной границе. Теперь практически все дороги в Суджу для ВСУ перерезаны или находятся под огневым контролем российских войск. Таким образом украинские силы в скором времени могут попасть в котел, который для них готовят ВС России.

«Фактически это означает разрезание плацдарма противника в Курской области на две неравных части и функционирование лишь единственной дороги снабжения из Юнаковки в Суджу, находящейся под постоянными ударами FPV-дронов», — сообщает «Военный Осведомитель».

О продвижении российских вооруженных сил сообщает и украинский аналитический портал DeepState. По его данным, в Курской области Российская армия наступает в районе населенного пункта Куриловка.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные освободили еще один населенный пункт в Курской области

Армия России освободила населенный пункт Старая Сорочина в Курской области. Об этом стало известно в пятницу, 7 марта.

В боях за деревню участвовали подразделения мотострелков. Отмечается, что ВСУ оказывали им упорное сопротивление. Примечательно, что освобожденный населенный пункт находится близ крупной логистической базы украинских вооруженных сил — всего в 1,5 километра от Малой Локни.

Также сообщается о том, что российские бойцы выбили противника из нескольких опорных пунктов в Суджанском районе Курской области. По имеющейся информации, ВС России продолжают продвигаться вперед на юге суджанского направления, а украинские военнослужащие несут потери.

«Бесстрашные десантники продолжают зачищать лесные массивы на юго-западе Суджанского района, а также восточные окраины Лебедевки и окрестности населенного пункта», — сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Положение ВСУ в Курской области ухудшается

Из-за продвижения российских войск ВСУ испытывают серьезнейшие проблемы в Курской области южнее Суджи. Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора». Отмечается, что положение группировки Вооруженных сил Украины здесь стремительно ухудшается.

«В Курской области решительными действиями Армии России стремительно ухудшается положение группировки вторжения ВСУ», — говорится в сообщении. Уточняется, что ВС России продвигаются и наносят удары по позициям врага в Гуево тяжелыми авиабомбами.

Кроме того, выяснилось, что ВСУ стали проводить ротации в курском приграничье пешком, так как любой транспорт уничтожается российскими дронами, а дороги забиты остовами сгоревшей техники.

Киев продолжает перебрасывать силы под Курск

Несмотря на сложившуюся ситуацию, украинское командование продолжает перебрасывать силы на курское направление. На это обратил внимание член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Украина накачивает армию в Курской области. Они снимают [военных] с других направлений, с других участков фронта и всех перетаскивают на Курск Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

По его словам, Киев считает это своим единственным козырем, которым он может «как-то спекулировать перед Западом». Однако, несмотря на это, добавил Колесник, «наши ребята их выдавливают».

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, в свою очередь, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готовит армию для нового контрнаступления. По его словам, задействованы в этом будут новые подразделения ВСУ, состоящие из молодых людей — новобранцев, которых Киев все-таки сумел заставить подписать военный контракт.

«Будет туда же, как ни странно, на Курск — Суджа. Точнее, на Курск, но это одно и то же, по сути», — указал он.