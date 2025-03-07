Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:30, 7 марта 2025Россия

Российская армия разрезала плацдарм ВСУ в Курской области. Украинской группировке угрожает котел

ВС России прорвали фронт ВСУ и достигли госграницы в Курской области
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России прорвали фронт в районе государственной границы в Курской области. По информации военкоров, российские военнослужащие всего за несколько дней продвинулись более чем на пять километров на этом участке фронта. Это угрожает котлом подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшимся в приграничный российский регион в районе Суджи.

ВС России разрезали плацдарм ВСУ в Курской области

Как стало известно военкорам, российские войска изолировали основную часть плацдарма противника в Курской области, прорвавшись к государственной границе. Теперь практически все дороги в Суджу для ВСУ перерезаны или находятся под огневым контролем российских войск. Таким образом украинские силы в скором времени могут попасть в котел, который для них готовят ВС России.

«Фактически это означает разрезание плацдарма противника в Курской области на две неравных части и функционирование лишь единственной дороги снабжения из Юнаковки в Суджу, находящейся под постоянными ударами FPV-дронов», — сообщает «Военный Осведомитель».

О продвижении российских вооруженных сил сообщает и украинский аналитический портал DeepState. По его данным, в Курской области Российская армия наступает в районе населенного пункта Куриловка.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные освободили еще один населенный пункт в Курской области

Армия России освободила населенный пункт Старая Сорочина в Курской области. Об этом стало известно в пятницу, 7 марта.

В боях за деревню участвовали подразделения мотострелков. Отмечается, что ВСУ оказывали им упорное сопротивление. Примечательно, что освобожденный населенный пункт находится близ крупной логистической базы украинских вооруженных сил — всего в 1,5 километра от Малой Локни.

Также сообщается о том, что российские бойцы выбили противника из нескольких опорных пунктов в Суджанском районе Курской области. По имеющейся информации, ВС России продолжают продвигаться вперед на юге суджанского направления, а украинские военнослужащие несут потери.

«Бесстрашные десантники продолжают зачищать лесные массивы на юго-западе Суджанского района, а также восточные окраины Лебедевки и окрестности населенного пункта», — сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Положение ВСУ в Курской области ухудшается

Из-за продвижения российских войск ВСУ испытывают серьезнейшие проблемы в Курской области южнее Суджи. Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора». Отмечается, что положение группировки Вооруженных сил Украины здесь стремительно ухудшается.

«В Курской области решительными действиями Армии России стремительно ухудшается положение группировки вторжения ВСУ», — говорится в сообщении. Уточняется, что ВС России продвигаются и наносят удары по позициям врага в Гуево тяжелыми авиабомбами.

Кроме того, выяснилось, что ВСУ стали проводить ротации в курском приграничье пешком, так как любой транспорт уничтожается российскими дронами, а дороги забиты остовами сгоревшей техники.

Материалы по теме:
«Люди находятся в шоковом состоянии» Как живет Курск, ставший прифронтовым городом?
«Люди находятся в шоковом состоянии»Как живет Курск, ставший прифронтовым городом?
25 ноября 2024
«У ВСУ есть перечень тех, кто остался» В оккупированной Судже остаются три тысячи беженцев. Что сейчас происходит в городе?
«У ВСУ есть перечень тех, кто остался»В оккупированной Судже остаются три тысячи беженцев. Что сейчас происходит в городе?
20 декабря 2024
Узники Суджи. Волонтеры узнали имена сотен людей, остающихся в оккупированном ВСУ городе. Что о них известно?
Узники Суджи.Волонтеры узнали имена сотен людей, остающихся в оккупированном ВСУ городе. Что о них известно?
16 января 2025

Киев продолжает перебрасывать силы под Курск

Несмотря на сложившуюся ситуацию, украинское командование продолжает перебрасывать силы на курское направление. На это обратил внимание член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Украина накачивает армию в Курской области. Они снимают [военных] с других направлений, с других участков фронта и всех перетаскивают на Курск

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

По его словам, Киев считает это своим единственным козырем, которым он может «как-то спекулировать перед Западом». Однако, несмотря на это, добавил Колесник, «наши ребята их выдавливают».

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, в свою очередь, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готовит армию для нового контрнаступления. По его словам, задействованы в этом будут новые подразделения ВСУ, состоящие из молодых людей — новобранцев, которых Киев все-таки сумел заставить подписать военный контракт.

«Будет туда же, как ни странно, на Курск — Суджа. Точнее, на Курск, но это одно и то же, по сути», — указал он.

    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия разрезала плацдарм ВСУ в Курской области. Украинской группировке угрожает котел

    Российский военкор заявил о поводе для осторожного оптимизма в ситуации под Курском

    Экономика еврозоны выросла сильнее прогноза

    В ДНР рассказали о приоритетах ВСУ в обороне

    В России подешевела мука

    Пентагон удалил фото инженера с фамилией Гей в рамках борьбы с инклюзивностью

    В Совфеде прокомментировали призыв Трампа об отказе от ядерного оружия

    В России стало заметно дороже растить свиней

    Эксперт предупредил об уголовной ответственности за «пробивы» данных через украинские боты

    В России заявили о нежелании Венгрии конфликтовать с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше