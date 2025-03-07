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09:56, 7 марта 2025Россия

Стало известно о прорыве армией России фронта в Курской области и угрозе ВСУ котлом

RusVesna: Российская армия прорвала фронт в Курской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская армия прорвала фронт в Курской области и угрожает Вооруженным силам Украины (ВСУ) котлом. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», связанный с проектом RusVesna.

По его данным, Вооруженные силы России контратакуют в районе государственной границы, угрожая взять в окружение группировку ВСУ в Судже. «Российские войска прорвали оборону ВСУ в районе Гуевого и за несколько дней продвинулись на более чем пять километров», — также говорится в сообщении.

В посте также приводятся, как утверждается, жалобы украинских аналитиков на практически полностью сломанную логистику ВСУ в Курской области.

Ранее стало известно, что ВСУ испытывают серьезные сложности на юге от Суджи. По информации военблогеров, российские войска продвинулись в населенный пункт Куриловка и продолжают идти вдоль Холодного Яра на глубину до четырех километров.

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Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа 2024 года. Обстреляв приграничную Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 6 марта, с начала вторжения Киев потерял на курском направлении более 65 230 военнослужащих и свыше 5000 единиц техники.

ЖЗЛ
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