Стало известно о прорыве армией России фронта в Курской области и угрозе ВСУ котлом

RusVesna: Российская армия прорвала фронт в Курской области

Российская армия прорвала фронт в Курской области и угрожает Вооруженным силам Украины (ВСУ) котлом. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», связанный с проектом RusVesna.

По его данным, Вооруженные силы России контратакуют в районе государственной границы, угрожая взять в окружение группировку ВСУ в Судже. «Российские войска прорвали оборону ВСУ в районе Гуевого и за несколько дней продвинулись на более чем пять километров», — также говорится в сообщении.

В посте также приводятся, как утверждается, жалобы украинских аналитиков на практически полностью сломанную логистику ВСУ в Курской области.

Ранее стало известно, что ВСУ испытывают серьезные сложности на юге от Суджи. По информации военблогеров, российские войска продвинулись в населенный пункт Куриловка и продолжают идти вдоль Холодного Яра на глубину до четырех километров.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа 2024 года. Обстреляв приграничную Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 6 марта, с начала вторжения Киев потерял на курском направлении более 65 230 военнослужащих и свыше 5000 единиц техники.