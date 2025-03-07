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08:52, 7 марта 2025Россия

Стало известно о серьезнейших проблемах у ВСУ в Курской области

ВСУ испытывают серьезнейшие проблемы в Курской области южнее Суджи
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезнейшие проблемы на территориях южнее Суджи в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».

«В Курской области у противника серьезнейшие проблемы южнее Суджи, вражеские каналы характеризую ситуацию как "сложную" для ВСУ», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что армия России продвинулась в населенный пункт Куриловка и идет вперед вдоль балки Холодный Яр на глубину до четырех километров. Кроме того, у Свердликово Вооруженные силы РФ продолжают атаки маневренными группами вдоль границы.

Ранее стало известно, что армия России смогла сломить упорное сопротивление штурмовых подразделений ВСУ и выбила противника из нескольких опорных пунктов в Суджанском районе Курской области. Как констатировали в зоне боевых действий, положение группировки ВСУ в приграничье стремительно ухудшилось, так как российские военнослужащие движутся вперед.

ЖЗЛ
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