Стало известно о серьезнейших проблемах у ВСУ в Курской области

ВСУ испытывают серьезнейшие проблемы в Курской области южнее Суджи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезнейшие проблемы на территориях южнее Суджи в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».

«В Курской области у противника серьезнейшие проблемы южнее Суджи, вражеские каналы характеризую ситуацию как "сложную" для ВСУ», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что армия России продвинулась в населенный пункт Куриловка и идет вперед вдоль балки Холодный Яр на глубину до четырех километров. Кроме того, у Свердликово Вооруженные силы РФ продолжают атаки маневренными группами вдоль границы.

Ранее стало известно, что армия России смогла сломить упорное сопротивление штурмовых подразделений ВСУ и выбила противника из нескольких опорных пунктов в Суджанском районе Курской области. Как констатировали в зоне боевых действий, положение группировки ВСУ в приграничье стремительно ухудшилось, так как российские военнослужащие движутся вперед.