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07:38, 7 марта 2025Россия

Армия России сломила упорное сопротивление штурмовиков ВСУ в Курской области

ВС РФ сломили упорное сопротивление ВСУ под Курском и продвинулись вперед
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Армия России смогла сломить упорное сопротивление штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выбила противника из нескольких опорных пунктов в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

По его информации, российские военные продолжают продвигаться вперед на юге Суджанского направления. Продвижение на этом участке составило до 1000 метров, общее продвижение достигло 3600 метров. Противник за сутки потерял 16 единиц техники.

«Бесстрашные десантники продолжают зачищать лесные массивы на юго-западе Суджанского района, а также восточные окраины Лебедевки и окрестности населенного пункта», — говорится в сообщении.

Там добавляется, что упорные бои идут в районе Малой Локни, где российские военные выбили противника из лесного массива и начали закрепляться.

Утром 7 марта также сообщалось о стремительном ухудшении положения группировки ВСУ в Курской области, так как армия России продвигается вперед у Куриловки и наносит удары по позициям противника в Гуево тяжелыми авиабомбами. Известно, что в приграничье бои идут в лесных массивах на юго-западе Суджанского района, а также на восточных окраинах Лебедевки.

ЖЗЛ
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