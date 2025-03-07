Стало известно об ухудшении положения группировки ВСУ в Курской области

В Курской области стремительно ухудшается положение группировки ВСУ

В Курской области положение группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) стремительно ухудшается. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Два майора».

«В Курской области решительными действиями Армии России стремительно ухудшается положение группировки вторжения ВСУ. ВС России продвигаются у Куриловки, наносят удары по позициям врага в Гуево тяжелыми авиабомбами», — говорится в сообщении.

По информации канала, в приграничье бои идут в лесных массивах на юго-западе Суджанского района, а также на восточных окраинах Лебедевки. Сообщается о боях в окрестностях Малой Локни и в самом населенном пункте.

Днем ранее, 6 марта, сообщалось о крайне сложной военной ситуации в Курской области. Военкоры заявляли, что военнослужащие продолжают пробиваться с боями к населенному пункту Малая Локня, однако оккупировавшие часть региона ВСУ оказывают серьезное сопротивление