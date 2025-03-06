Стало известно о «крайне сложной» военной обстановке в Курской области

Военкор Пегов: Обстановка в Курской области остается крайне сложной

Военная ситуация в Курской области остается крайне сложной. Об этом стало известно из публикации проекта российского военкора Семена Пегова War Gonzo в Telegram.

Как сообщили авторы проекта, российские военнослужащие продолжают пробиваться с боями к населенному пункту Малая Локня, однако оккупировавшие часть региона Вооруженные силы Украины оказывают серьезное сопротивление.

«В целом, обстановка продолжает оставаться крайне сложной, но инициатива по-прежнему остается за ВС России», — говорится в публикации проекта.

Судя по опубликованной War Gonzo карте, активные бои проходят близ населенных пунктов Лебедевка, Махновка, Свердликово, Черкасское Поречное, Викторовка и Малая Локня.

Ранее сообщалось, что российский боец с позывным Покемон вызвал украинских солдат на поединок.