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01:54, 6 марта 2025Россия

Российский военный вызвал украинских солдат на поединок

Боец ВС РФ с позывным Покемон вызвал военных ВСУ на поединок
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российский боец с позывным Покемон вызвал украинских солдат на поединок, его видеообращение опубликовал в Telegram-канале военкор Александр Яремчук.

«Остановите это, ребята. Хотите воевать — пойдемте: один на один, группа на группу. Но никак иначе», — заявил военнослужащий.

Он призвал ВСУ не трогать мирное население. Покемон находится в Курской области, он отметил, что у украинских солдат большое количество дронов, они заняли позиции на возвышенностях, однако сейчас по позициям противника были нанесены удары, и стало проще.

Ранее российские военные рассказали о том, что командовани ВСУ перебросило 18-летних новобранцев под Суджу.

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