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23:00, 5 марта 2025Бывший СССР

Российские военные рассказали о переброске ВСУ 18-летних новобранцев под Суджу

РИА Новости: ВСУ перебросили под Суджу в Курской области 18-летних новобранцев
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в надежде укрепить свою группировку в Курской области бросают в бой в Суджанском районе «мобилизованное мясо» — 18-летних десантников, рассказали военнослужащие группировки войск «Север». Об этом пишет РИА Новости.

По их словам, командование украинских войск перебросило под Суджу малоопытных военнослужащих. «Противник не прекращает попыток усилить свою группировку новым "мобилизованным мясом"», — отметили российские военные.

Они добавили, что в боевых действиях на юге Суджанского района активно принимают участие 18-летние украинцы из десантных подразделений.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар из HIMARS по зданию школы-интерната в Судже.

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