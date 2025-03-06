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14:05, 6 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали положение армий в Курской области пиком

Депутат Колесник назвал положение армий в Курской области пиком
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Киев снимает военных с фронта и накачивает Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области, рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» депутат назвал положение в российском регионе пиком.

«Украина накачивает армию в Курской области. Они снимают [военных] с других направлений, с других участков фронта и всех перетаскивают на Курск. Это известный факт. Потому что это единственный козырь, которым они могут как-то спекулировать перед Западом», — заявил Колесник.

По словам депутата, ВСУ даже перестали обращать внимание на положение подразделений на линии фронта.

«Они вцепились в этот клинышек в Курской области и туда стягивают все, что могут. Это их единственный, как они считают, козырь. Но наши ребята их выдавливают. По моему мнению, сейчас пик», — заключил он.

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